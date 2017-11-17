Aykut Kocaman: Sivasspor'u yenmek zorundayız

Fenerbahçe teknik heyeti şampiyonluk yarışında geride kalmalarını bireysel hatalara bağlıyor. Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan 11 maçı tek tek izleyen Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcıları uzun süredir bu soruna çare arıyor.

Milli takımlara giden oyuncuların da kadroya dahil olmasıyla birlikte yapılan son değerlendiremede, bireysel hataların olacağı ancak bunun mutlaka belli bir seviyede kalması gerektiği ifade edildi.

BİREYSEL HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

Puan kaybedilen 7 maçın 5'inde savunma, orta saha ve kaleciden kaynaklanan basit hatalar sebebiyle gol yiyen sarı- lacivertli takımda bu üç bölgede oynayan futbolculara uyarılar yapıldı. Özellikle savunma bölgesindeki oyunculardan sıfır risk ile oynamaları istendi. Kritik bölgelerde geriye ve yana pas yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Fenerbahçe, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında kaleci Volkan Demirel'in yediği hatalı goller, Akhisar karşılaşmasında da savunma önündeki basit pas hatası nedeniyle toplam 7 puan kaybetti. Kayserispor maçında Neustadter'in rakibe adeta asist yapması ve aynı karşılaşmanın son dakikasında Hasan Ali'nin konuk ekibe duran top şansı veren gereksiz faulü yüzünden de 4 puan yitirildi. Şener'in Osmanlıspor maçındaki hatası da 2 puanın adeta buharlaşmasına yol açmıştı.

TEK ÇARE KAZANMAK

Aykut Kocaman toplantıda artık puan kaybetme şansları olmadığını ifade ederek, ligde çok kritik bir durumda bulunduklarını bildirdi.

Sivasspor maçıyla yeni bir döneme başlayacaklarını belirten deneyimli teknik adam tek çarelerinin kazanmak olduğunu, aksi taktirde yarıştan büyük ölçüde kopacaklarını dile getirdi. Sarı-lacivertli hoca bu nedenle oyuncularından bundan sonra çıkılacak maçlarda tam performans ve konsantrasyon istediğini de aktardı.