Aykut Kocaman: Size demiştim puan kaybederler diye

Pazar gecesi Kadıköy'de çıktığı çok kritik maçta Sivasspor'u 4-1 yenerek moral bulan Fenerbahçe'de zirve ile puan farkını 9'dan 6'ya indirmiş olmanın mutluluğu yaşanıyor.

Teknik direktör Kocaman maçın ardından futbolcularına, "Ben size rakiplerimizin puan kaybedeceğini söylememiş miydim! Bu sözümde hala ısrarlıyım" dedi.

NİHAYET YÜZÜMÜZ GÜLDÜ

Futbolcularını galibiyetten dolayı tebrik eden Kocaman, "Sadece kazandığınız için değil, verdiğiniz mücadele için de teşekkür ediyorum. Nihayet yüzümüz güldü. Bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

DEVRE BİTENE KADAR DEVAM

Kocaman şöyle devam etti: "Devre bitimine 5 maç kaldı. Bu maçların hepsini kazanmalıyız. Sonra puan cetveline bakarız. Hiç kimse merak etmesin fark çok azalır. Şansımız varsa lider bile olabiliriz."

SADECE ANTALYA'YI DÜŞÜNÜN

"Şimdi sadece Antalya maçını düşüneceğiz. İdmanlarda bile maç temposu istiyorum. Maç maç gideceğiz. Antalya'yı da deplasmanda yenersek 3 puandan fazlasını kazanırız. Müthiş bir övgüvenle zirveye doğru yol alırız."