Aykut Kocaman Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçın Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman için önemi ise bir başkaydı.
500. MAÇINA ÇIKAN EN GENÇ TEKNİK DİREKTÖR OLDU
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısında Süper Lig'de 500. kez bir maça çıkarken bunu başaran en genç teknik direktör oldu. 500. Süper Lig maçına 54 yaşında çıkan Aykut Kocaman, bu süreçte 214 galibiyet, 134 beraberlik ve 152 mağlubiyet aldı.
Süper Lig tarihinde 500. maçına çıkan önceki teknik direktörlerden Samet Aybaba 58, Yılmaz Vural 59, Şenol Güneş ise 64 yaşındaydı.
Aykut Kocaman'ın kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle;
2000-2004: İstanbulspor
2004-2005: Malatyaspor
2005-2006: Konyaspor
2006-2007: Ankaraspor
2008-2009: Ankaraspor
2010-2013: Fenerbahçe
2014-2017: Konyaspor
2017-2018: Fenerbahçe
2018- (Devam ediyor): Konyaspor