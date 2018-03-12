Aykut Kocaman: Taç hırsızlığı derken şaka yapmıştım

Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçında yaşananlar saha dışına yansımış, Aykut Kocaman'ın siyah-beyazlı ekibin mücadelede 'taç hırsızlığı' yaptığını ifade etmesi çok konuşulmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ, 'ŞAMPİYONLUK TACI' DEMİŞTİ

Aykut Kocaman'ın taç hırsızlığı sözlerinin sorulması üzerine Şenol Güneş, "Bizim bir tek tacımız var, o da şampiyon tacı" şeklinde cevap vermişti.

Bu polemiklerin ardından Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı lig maçının son dakikalarında ilginç bir olay yaşandı. Başkent ekibinden Ahmet Oğuz'un taç kullanacağı sırada Vagner Love'a taktik veren Şenol Güneş'le karşı karşıya gelmiş ve taç atışını kullanamamıştı. Bu pozisyondan sonra Güneş'in bilerek taç atışını engellediği konuşulmasına rağmen gerek Ahmet Oğuz, gerekse Şenol Güneş olayın doğaçlama geliştiğini aktarmıştı.

Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında yaşanan olay sorulduğunda, "Benim görevim değil kimseye taç kullandırmamak. Ben Vagner’in geriye dönmemesini kabul edemiyorum, orada hücumda kaldı onunla uğraşıyordum. Başka pozisyonla ilgim yoktu. Bu tip dedikodular doğru değil, sıkıldım artık. Lafları başka yere taşımak doğru değil" şeklinde konuştu.

Pozisyonun içindeki Ahmet Oğuz'un maç sonu attığı tweet;

DALGA GEÇTİM, GERÇEK OLDU

Malatya maçından sonra konuşan Aykut Kocaman'a taç polemiği soruldu. Kocaman, "Ben yanlış anlaşıldığımı düşünmüyorum, yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin. Bu oyunun kurallarına aykırı bir şey olup da, oyuncu hızlı bir şekilde kullanınca hakemin durdurması lazım. Taç hırsızlığı dedim, bunu farklı yerlere götürenler oldu. Ben şakalaşmak için, dalga geçmek için söyledim. Anlamayanlar varsa, taç derken oyundaki kenardan kullanılanı kast ettim." dedi.

Bir gazetecinin, "Bu taç olayın aynısı bu hafta da yaşandı." demesi üzerine de Kocaman "Takdir-i ilahi demek lazım. İlginç şeyler oluyor. Umarım biraz daha doğal seyrine döner. Zaten tek temennim, amacım, isteğim, dileğim bu doğal seyrine dönmesi. Antrenörlerin, futbolcuların kendi birikimleriyle, yetenekleriyle kendi içlerinde bu kavgayı meşru kurallar içerisinde vermeleri gerek. Ondan sonra da yenilenin yeneni tebrik ettiği, yenenin de yenilene geçmiş olsun dediği bir ortam oluşur." diyerek sözlerini tamamladı.