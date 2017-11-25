Aykut Kocaman: Taraftar gelirse şampiyon oluruz

Süper Lig'de 4-1'lik Sivasspor galibiyeti ile zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

TARAFTARI TRİBÜNE ÇEKMEMİZ LAZIM

Başarılı çalıştırıcı, burada yaptığı konuşmada "Ben ilk günden beri şampiyon olacağımızı söyledim. Sivasspor galibiyeti ile buna olan inancım daha da arttı. Moral arıyorduk, Sivaspor'u geçerek onu da bulduk. Size hep inandım. Bir seri yakalarsak gerisi gelir. İlk yarı sonuna kadar bütün maçları kazanacağız. Herkesin düşüncesi aynı olmalı. Seviyeyi yükseltirsek, fark kapanır. En büyük gücümüz taraftarımız. Taraftarı tribünlere çeker ve aramızda iyi sinerji yaratırsak şampiyon oluruz. Puan farkı önemli değil" ifadelerini kullandı.

PES ETMEDEN DEVAM EDELİM

Sezon başında yeni bir takım kurduklarını oyuncularına söyleyen Kocaman, "Yeni kurulan bir takım olduğumuz için sezon başında bazı sıkıntılar yaşadık. Beklenmedik puan kayıpları sonrası zirvedeki rakiplerimizle puan farkı açıldı. Saha içinde takım olmayı ezberlediğimiz zaman her şey daha güzel olacak. Birbirimizin eksiklerini kapatırsak bu uzun maratonun sonunda mutlu sona ulaşacağız. Pes etmeden yolumuza devam edelim. Sizin göstereceğiniz mücadeleyi görecek olan taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmayacaktır. Antalyaspor maçını kazanırsak yolumuz açılır. Tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz" dedi.

YILDIRIM ANTALYA'YA GİDİYOR

Öte yandan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün Yalova'da çeşitli dernekleri ziyaret etti. Yıldırım, Sarı-Lacivertli futbolculara moral vermek için bugün kafileyle birlikte Antalya'ya uçacak. Cezası nedeniyle statta yer alamayacak olan Başkan'ın takımın kamp yapacağı otelde maçı izleyeceği ifade edildi. Yıldırım'ın cezası aralık ayında sona erecek. Başkan Aziz Yıldırım'ın transferler için de maddi kaynak arayışına devam ettiği öğrenildi.