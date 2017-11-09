Aykut Kocaman taraftara sitem etti

Aykut Kocaman önceki gün Samandıra'da bir araya geldiği yöneticilere hem yaşanılan süreci anlattı, hem de dert yandı.

"10 PUAN FAZLA TOPLAMALIYDIK"

Sarı-lacivertli ekibin hocası, ilk 11 haftayı maç maç analiz ederken; "Bu kadar mı tesadüf bir araya gelir. Başımıza gelmedik kalmadı. Kazandık derken cebimizden 10 puan gitti. Hangi birini saysam... Daha ilk haftadaki Göztepe maçında başladı aksilikler... Trabzonspor maçı... Kayserispor maçı... Galatasaray derbisi... Rahat kazanacağımız Gençlerbirliği maçını bile güçlü bela bitirdik... Yine Başakşehir ile Osmanlıspor karşılaşmalarındaki son dakika golleri... Örneğin Neto'nun kendi kalesine attığı gol... Olacak iş değil... Bu kadar hata, talihsizlik 11 haftaya mı sığar... Kayserispor maçında herkes neden faul yaptı diye Hasan Ali'yi eleştiriyor... Faulü yapmasa rakip ortalasa ve gol olsa 'Efendim niye faul yapmadı" derler... Kaldı ki ben Hasan Ali'nin faulünü yanlış bulmuyorum... Hazırlıksız ceza alanına gelen orta hazırlık olduğunuz bir pozisyondan daha tehlikelidir" ifadelerini de kullandı.

TARAFTAR GÖREVİNİ YAPMALI

Bu arada toplantıda seyircinin koyduğu tepki de gündeme geldi. Taraftarın takımın arkasında çok fazla durmadığı belirtilirken, "Kulüpte birçok şey yaşanabilir. Olumsuzluklar, beğenilmeyen şeyler olabilir. Ama taraftarın görevi şartlar ne olursa olsun takımına destek olmaktır" görüşü savunuldu.