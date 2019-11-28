Aykut Kocaman Taylan Antalyalı'yı istiyor

Konyaspor’da beklentilerin altında kalan bir performansla 12 haftada 13 puan toplayan Aykut Kocaman, devre arasında yapılacak takviyelerle zirveye oynamayı hedefliyor.

Son olarak Beşiktaş karşısında iyi oynamasına rağmen kaybeden Konyaspor'da ocak ayında takımı güçlendirmek adına geniş çaplı bir operasyon yapılacak.

TRANSFERDE İLK HEDEF TAYLAN ANTALYALI

Orta saha, kanat ve hücum hattına takviyeler yapacak olan yeşil-beyazlı ekip, listenin ilk sırasına Galatasaray'da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı'yı aldı.

AYKUT KOCAMAN TAYLAN'I ÇOK İSTİYOR

Konyaspor'un, sarı-kırmızılıların Erzurumspor’dan sezon başında kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı’yı kiralamak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Aykut Kocaman'ın özellikle istediği bu transferi, yeşil-beyazlı yönetim devre arasında bitirmek istiyor.

Fatih Terim onay verirse, Taylan devre arasında Konyaspor'un yolunu tutacak.