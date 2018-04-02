Aykut Kocaman: Tek ilacımız kazanmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE BİR SKOR OLDU"

Farklı galibiyetle ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Trabzonspor'un kaybetmesi nedeniyle Kayserispor bu maçı daha fazla kazanmak istedi. Bu bizim için zor olacaktı ve Kayserispor, ligin en düzenli takımlarından biri. Ancak beklediğimizin üzerinde bir skorla ve rahat bir oyunla kazandık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Rakiplerin erken oynamasının ardından geride kalmanın yarattığı kaygı vardı. Oyunla ilgili sıkıntılar yaşayabilirdik. Ancak takım beklentilerin üstünde reaksiyon gösterdi. Şimdi kalan maçları kazanmalıyız. Umarım başarırız." dedi.

"TEK İLACIMIZ MAÇLARI KAZANMAK"

Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle, Fenerbahçe'yi kıyaslayan Aykut Kocaman, "Diğer takımlar moral motivasyon olarak bizden daha yukarıda. Daha bütünlük içerisinde de gözüküyorlar. Rakipler için handikap ne olabilir diye düşünürsek, kendi aralarında oynayacakları maçlar olabilir. Bize sadece kalan maçları kazanmak ilaç olacak." diye konuştu.