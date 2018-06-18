Aykut Kocaman telefonla gönderildi

Fenerbahçe'de resmi olarak açıklanmasa da yeni teknik direktörün Cocu olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son detayların konuşulduğu Hollandalı teknik adam kısa süre içinde sarı-lacivertli takımın başına geçecek. Bunun yanında mevcut teknik direktör Aykut Kocaman'la da yollar ayrılacak.

İKİNCİ KEZ GÖRÜŞÜLMEYECEK

HaberTürk'ün haberine göre, Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli, Aykut Kocaman'la görüşmüş ve ikinci kez görüşeceklerini açıklamıştı ancak Kocaman'la tekrar görüşme yapılmamasına karar verildi. Cocu'yla anlaşan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman'ı aradı ve gelecek sezon takımın başında olmayacağını bildirdi.

KOCAMAN İSTİFA ETMEDİ

Bilindiği gibi Aykut Kocaman, ligin son maçının ardından, "2-3 gün içerisinde kararımı verip yeni yönetimin önünü açacağım" demesine rağmen istifa etmemişti. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de Aykut Kocaman ile yaptıkları görüşmelerde düşüncelerini almış ve ardından da bekleyişe geçilmişti.

Comolli'nin imza töreninde Ali Koç, "Yerli hocayla çalışırsak bu Aykut Hoca'dan başkası olmayacak ancak şu anda görüştüğümüz isimler var" diyerek Kocaman'ın alternatif olduğunu belirtmişti. Cocu'yla anlaşılmasının ardından da Aykut Kocaman'ın görevine son verildi.

Öte yandan Aykut Kocaman'la teknik adamlık için ikinci görüşme yapmayacak olan Ali Koç ve Comolli, Kocaman'a teşekkür için İstanbul'da bir araya gelmeyi planlıyor.