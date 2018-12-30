Aykut Kocaman, Terim ve Güneş'i geçti

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından 2018 yılında Süper Lig'de görev yapan hocaların performansı da netleşti. 1 yıllık dönemde toplam 22 maça çıkan Aykut Kocaman 2,14'lük puan ortlamasıyla zirvede yer aldı.
PUAN VE GOL ORTALAMASI EN YÜKSEK KOCAMAN
2018 yılında puan ortlaması en yüksek 5 teknik adamdan Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş toplam 34 maça, Aykut Kocaman ise 22 maça çıktı.
1 yıllık dönemde maç başına Aykut Kocaman 2,14 puan, Abdullah Avcı 2,09 puan, Fatih Terim 2,03 puan, Şenol Güneş 1,97 puan , Erol Bulut ise 1,47 puan topladı.
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ve Konyaspor toplam 22 maçlık dilimde maç başına 2,3'lük gol ortalaması yakalayarak bu alanda da zirvede yer aldı.
Terim ve Güneş'in öğrencileri maç başına 1,8 gol atarken, Avcı yönetimindeki Başakşehir 1,4 gol, Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise 1,1'lik ortalama yakaladı.