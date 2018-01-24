Aykut Kocaman: Trabzon'u sakin kalarak yeneceğiz

Fenerbahçe teknik heyeti futbolcuların Trabzonspor karşılaşmasına hem fizik hem de psikolojik olarak kusursuz şekilde hazırlanmasını istiyor.

İdman dozajı her geçen gün artarken, zorlu deplasmanda karşılaşacakları senaryolarla ilgili sarı-lacivertli oyunculara her gün uyarılar yapılıyor. Galibiyetin şifresini 'Sakinlik' olarak açıklayan teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, geçmiş yıllar üzerinden örneklemeler yaptı.

İKİNCİ YARININ EN ZOR MAÇI

Bu mücadelenin önemine dikkat çeken Aykut Kocaman, "Bu maçın atmosfer olarak gergin geçeceği daha şimdiden belli. Trabzonspor'un son hafta puan kaybetmesi, bizim de zirve bu karşılaşmayı çok daha önemli kılıyor. İkinci yarının belki de en zor dış saha mücadelesine çıkacağız. Eksiklerimizin çok olduğu bir gerçek. Sakatlara her maç yenisi eklense de inancımız da yüksek.





Son yıllara bakıldığında Trabzon'da hep sakin kalarak kazandık. Yeni statlarında üzerimizdeki baskıyı daha da çok arttırmak isteyeceklerdir. Ne rakip oyunculara ne de seyirciye bakın. Sizden tek isteğimiz sadece işinize odaklanmanız. Siz baskıdan etkilenmediğiniz her karşılaşmayı kazandınız. Yine aynısını yapmalıyız" şeklinde uyarılar yaptı.

Takımda Trabzon'a karşı en çok forma giyen isim olan Volkan Demirel de arkadaşlarıyla konuşmalar gerçekleştiriyor.