Aykut Kocaman: Umudumuz var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisine Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali sorulan Kocaman, Fatih Terim'in yönetiminde EURO 2016'ya giden A Milli Takım'ı örnek göstererek cevap verdi.

Bilindiği üzere A Milli Futbol Takımımız, EURO 2016'ya mucizevi şekilde katılmıştı.

Dünya futbolunun en zayıf ülkelerinden biri olan Kazakistan, Letonya'yı yenmiş ve Milli Takımımız Selçuk İnan'ın son dakikada Finlandiya'ya attığı frikik golüyle sahadan galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası vizesini almıştı.

FUTBOL BU HER ŞEY OLUYOR

Galibiyet ve şampiyonluk şansını son haftaya taşımalarıyla ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Oyuncuların ciddiyeti kadar, Karabükspor'un mental anlamda oyunun dışında olması da önemli oldu. Çünkü bu kadar kolay olmuyor. Olayın farkında olan bir takım vardı, ama 3 gün geç kaldık. Son hafta Galatasaray'ın Göztepe karşısında kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk Milli Takımı'nın EURO2016'ya nasıl gittiğini düşününce, umut oluyor. Hayat bu, olabilir de olmayabilir de." dedi.

LİGİN YÜZDE 80'İNDE ÇİFT FORVET OYNADIK

Fernando ve Roberto Soldado'yu aynı anda oynatmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Aykut Kocaman, "Gol ihtiyacının yanı sıra rakibin oyun tarzı nedeniyle iki forvetle sahaya çıkmayı düşündük. İsimleri forvet olunca, çift forvetle oynamışız gibi düşünülüyor ama sezonun yüzde 80'inde çift forvetle oynadık. Klişelerle yürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe, ligin en çok gol atan takımı, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Aykut Kocaman "Tesadüf!" yanıtını verdi.