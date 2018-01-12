Aykut Kocaman: Valbuena aynı müziği çalmak zorunda

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor kanalına verdiği röportajda transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AYNI MÜZİĞİ ÇALMAK ZORUNDAYIZ

Takımın Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın durumu için de görüşlerini belirten Aykut Kocaman, ''Oyuncularımı bir bütün olarak görüyorum ama bu bütünün içerisinde, Valbuena örneğinden yola çıkarak, hepsi ayrı bir enstrüman çalıyor. Lakin burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Her oyuncuma sorabilirsiniz, hiçbir şekilde oyuncularla ilgili özgürlük kısıtlama gibi bir şey yok. Ama özgürlük denen şey, diğerlerinin özgürlüklerini kısıtlamadan yaşamak. Futbolun da esası bu bizim için. Herkes kendi enstrümanını en iyi şekilde çalsın ama aynı müziği yapalım. Valbuena da buna dahil, mesele bu kadar basit.'' sözlerini kullandı.

OYNATMAM MESAJI

Kocaman, bu açıklamayla farklı davranması durumunda yıldız futbolcuyu oynatmayacağının mesajını vermiş oldu.