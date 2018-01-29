Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor beraberliği sonrası basın toplantısında Valbuena'nın hafta içi yapılan antrenmana bilerek katılmadığı iddialarına açıklık getirdi.

"VALBUENA FUTBOLU ÇOK SEVİYOR"

Fransız futbolcu Valbuena'nın Trabzonspor maçı öncesi yapılan taktik antrenmanlarda yedek kadroda yer aldığını öğrenince sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmadığı iddia edilmişti. Kocaman, eksiklere rağmen ilk 11'de sahaya sürmediği Valbuena hakkında çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman: Valbuena topu alıp yatan çocuklar gibi - İZLE

Valbuena'nın kasığında ağrı olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, "Valbuena'nın kasığı ağrıyordu ve idmanlara çıkmadı. Futbolcuma inanmak zorundayım. Topu alıp yatan çocuklar vardır ya hani, futbolu o kadar severler, Valbuena buna tipik bir örnek. Fenerbahçe adına polemik yapılması zarar verir." şeklinde konuştu.