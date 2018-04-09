Aykut Kocaman: Valbuena'yı yine yedek bırakırdım

Mathieu Valbuena... Sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman’ın ısrarları sonucunda takıma alındı. Ardından Kocaman’ın her fırsatta Fransız yıldızın takımın lideri olacağını belirten açıklamaları geldi. Ancak bunların devamı gelmedi.

Ne olduysa oldu Aykut Kocaman, ısrarla istediği ve “Liderim olacak” dediği oyuncuyu kulübeye mahkum etti. Ne eleştiriler ne de taraftar baskısı geri adım attırmadı.

VALBUENA MAÇI ÇEVİRDİ

Oysa Fransız yıldız her oyuna girdiğinde “Ben bu takımda banko 11’de oynarım” dercesine katkı verip takımını sırtladı. Buna son örnek ise dün akşamki Osmanlıspor maçında yaşandı.

Osmanlıspor karşısında ilk 45 dakika sonunda ıslıklanarak soyunma odasına giren Fenerbahçe, Valbuena’nın oyuna girmesiyle adeta şahlandı.

56. dakikada Skrtel’in gol attığı pozisyonda korneri kullanan kişi olarak skora doğrudan katkıda bulundu.

İlk yarıda pozisyon bulamayan Sarı-Lacivertliler, ikinci devrede ise birçok gol fırsatı yakaladı ve bunların ikisini değerlendirerek 3 puanı aldı. Kısacası Mathieu Valbuena maçı çeviren isim oldu.

TARAFTAR ESPRİ YAPTI AMA AYKUT HOCA CİDDİ

Valbuena'nın etkili performansının ardından Twitter'da bir taraftar, "Valbuena bu maçta da iyi oynayıp bir de asist yaparak haftaya yedek kulübesindeki yerini garantiye aldı" şeklinde bir espri yaptı.

Maç sonu yıldız futbolcu hakkında konuşan Aykut Kocaman ise, "Bu maç yeniden oynansaydı yine aynı kadroyla başlamak benim tercihim olurdu" diyerek futbolseverleri şaşırttı.

YİNE YEDEK BIRAKIRDIM

Mathieu Valbuena'nın oyuna yedekten dahil olması ile ilgili gelen bir soruya Aykut Kocaman, "Bu maç yeniden oynansaydı yine aynı kadroyla başlamak benim tercihim olurdu. Rakiplerin gücünü hesaplayarak, oyuncularımızın gücünü bilerek, planlama yapıyoruz. Oyuncuların asli görevleri verilen sürede istenen doğruları yapmak. Yine başlangıçta kafamda aynı takım olurdu" yanıtını verdi.