Aykut Kocaman, Van Persie'yi kampa götürmüyor

Fenerbahçe, Robin van Persie'nin biletini resmen kesiyor. Sakatlığını bahane ederek aylardır maça çıkmayan tecrübeli forvet, teknik direktör Aykut Kocaman ve aldığı ortak karar neticesinde Antalya'da başlayacak 2. yarı hazırlık kampına götürülmeyecek.

KAMPTA YER ALMAYACAK

Sarı-lacivertliler devre arası hazırlıklarını sürdüremek üzere rotasını Antalya'nın Belek ilçesi olarak belirledi. Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Ercanlar, sarı lacivertlilerin takım iskeletini oluşturacağı, transfer raporunun ve gönderileceklerin belirleneceği kamp öncesi, Aykut Kocaman'ın da raporu ile Robin van Persie kampta yer almayacağını aktardı

TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN İZİN VERİLDİ

İngiltere'nin yanı sıra Hollanda'dan bazı takımlarla temas halinde olan RvP'ye, transfer görüşmeleri yapması için izin de verilecek. Şayet bu zaman zarfında kendisine bir takım bulamazsa A Takım'dan gönderilecek olan futbolcu kadro dışı bırakılacak.

Listeye de adı yazılmayacak olan Robin'in yerine lisansı çıkartılan Elif Elmas, A Takım'a dahil edilecek.