Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ın derbi planları

Sezonun en kritik maçlarından birisine bu akşam Trabzon deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

Dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Aykut Kocaman 'sakinlik' uyarısında bulundu. Tecrübeli hocanın galibiyet parolası 'sabır' olacak.

SAKİN KALIN

Kocaman futbolcularına "Rakibimiz hırslı ve baskılı başlayacak... Sakin kalalım, hata yapmalarını bekleyelim. Savunmada boşluklar veriyorlar. Mutlaka boş alan ve pozisyon bulacağız" ifadesini kullandı.



Bu sezon duran toplardan en çok gol atan takımlardan biri olan Fenerbahçe, Trabzon önünde de bu silahını kullanmak istiyor. Kocaman son iki idmanda duran top organizasyonlarına takımı özel çalıştırdı.

ÇEKİNDİĞİ TEK FUTBOLCU VAR

Rakibin en önemli silahı olan Burak Yılmaz'a da önlem alı- nacak. Kocaman savunma oyuncularını Burak'ın yapacağı koşulara karşı uyardı. Ayrıca kanat oyuncularından da beklere yardım etmesini istedi.

RIZA HOCA'NIN EN BÜYÜK SİLAHI BURAK YILMAZ

Trabzonspor cephesi için de Fenerbahçe maçı büyük önem taşıyor. Ligin en kritik virajlarından birini dönecek olan bordo-mavililerde Burak Yılmaz en önemli gol umudu olarak duruyor.





Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandığı derbide, sezonun gol yükünü sırtlayan Burak'a güvenler tam. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 2-2 biten maçta da ağları sarsan tecrübeli futbolcu, camianın da önemli umudu konumunda.



Hafta boyunca adeta Burak Yılmaz'ı yakından izleyen ve planlarını buna göre şekillendiren Rıza Çalımbay, şu anda savunmada sakatlık sorunuyla uğraşan rakibini zorlamak istiyor.



Burak'ın savunma arkasına koşuları, topla dribling özelliği, hava hakimiyeti ve hatta zaman zaman frikiklerde sorumluluk alması Rıza Çalımbay'ın en güvendiği konular. Fenerbahçe karşısında da hem kanatlardan yan toplar hem de merkezde rakip savunmanın arkasına atılacak uzun toplarda direkt Burak Yılmaz hedeflenecek. Burak ile de sürekli konuşan ve beklentilerini anlatan bordo-mavili teknik heyet, hem soğukkanlı olmasını hem de bildiği işi yapmasını istiyorlar.