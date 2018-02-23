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Aykut Kocaman ve Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Aykut Kocaman ve Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, iki takımın teknik direktörleri Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın sevkine karar verdi.

TAKIMLARININ BAŞINDA OLACAKLAR

İki hoca, tedbirsiz sevk edildikleri için derbide takımlarının başında yerlerini alacaklar.

SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMA DENİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada sevk raporları şu şekilde belirtildi;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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