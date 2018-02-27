Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e para cezası

Karaman: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

Sincaba rağmen birinci oldu

Ümit Özat: Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur

1 Fernandao PFDK'ya sevk edildi Fernandao, Beşiktaş derbisindeki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi.

2 Samir Nasri'ye 6 ay men cezası verildi Samir Nasri, doping nedeniyle futboldan 6 ay men edildi.

3 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım sistemini değiştirdi. Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde direkt giderken, lig ikincisini eleme turunda daha kolay rakipler bekliyor.

4 Ümit Özat: Çatır çatır maç oldu Ümit Özat, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçı sonrası yapılan eleştirilere "Sonuçta Çanakkale toprağını savunmuyoruz, kim kimi üterse" şeklinde cevap verdi.

5 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

6 Talisca için Monaco'dan teklif var Portekiz basını, Beşiktaş'ta son kiralık yılını geçiren Talisca'nın Monaco'ya transfer olacağını yazdı.

7 Arda Turan yıkıldı Arda Turan, 1-1 sona eren Başakşehir-Gençlerbirliği maçının ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

8 G.Saray Müzesi'nde Volkan Demirel de var Galatasaray'ın 1 Mart'ta kapılarını açacak olan müzesinde yüzlerce kupa, tarihi anılar ve olayların yanında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel de var.

9 Neymar, Real Madrid maçını kaçıracak Marsilya maçında sakatlanan Neymar 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.