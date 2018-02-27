Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e para cezası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptıkları açıklamalar sonucundan PFDK'ya sevk edilmişti.
Tecrübeli teknik adamlara para cezası verildi.
50 TL CEZA VERİLECEK
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."