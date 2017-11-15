Aykut Kocaman yapay zekayı anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zeka konusunun ele alındığı Watson Istanbul Summit 2017'ye katıldı. Zirve, 1500 kişinin katılımıyla İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlendi.

FUTBOL BİLİMİNİ ANLATTI

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman da, teknolojiyi nasıl kullandığını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Kocaman, sunumunda futbolun bilimden faydalandığını ve bu sayede birçok önemli bileşeni bir arada barındırdığına değindi. Bu bileşenlerin arasında yer alan teknik veri, taktiksel veri ve en önemlisi de insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, teknolojiyi kullanarak bu bilinmeyenleri olabildiğince anlamlandırıp azaltmanın ne kadar kıymetli olduğunu belitti.

Aykut Kocaman, futbolun içerisinde yer alan verileri ekibiyle birlikte oldukça yoğun olarak inceleyip analiz ederek bu bilinmeyenlerin seviyesini nasıl daha az ve iyi hale getirebileceği konusunda her geçen gün daha çok çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek sunumunu sonlandırdı.