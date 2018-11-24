Aykut Kocaman: Yardımcı antrenörlerim hain değil

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'un, sarı-lacivertli takımda Cocu ile çalıştıkları dönemde takım verilerini sildikleri ve verileri kulüp dışına sızdırdıkları gerekçesiyle görevine son verdiği Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı hakkında konuştu.

"BEN ONLARA KEFİLİM"

Yardımcı antrenörlerinin Fenerbahçe'de herhangi bir yanlış yapmadığını belirten Kocaman, "Yapılan yanlış bir açıklamaydı. Kesinlikle ne hainlikle ne de başka bir şeyle ilgisi olmayan insanlar. Uzun zamandır onlarla çalışıyorum. İş ahlaklarına her türlü kefilim. Hiçbir zaman tersini düşünmedim. Tersi olsaydı, şu anda birlikte olmazdık. Biraz daha sessiz kalmaya çalışıyoruz, haksız olduğumuz için değil, ortalığı velveleye vermemek için bunu yapıyoruz. Yanlışları olduğuna inansaydım, zaten beraber olma ihtimalimiz de olmazdı. Bence bu konuya fazla girmeyelim, baştan aşağı yanlış bir konu" ifadelerini kullandı.