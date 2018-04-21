Aykut Kocaman'a göre suçlu Beşiktaş cephesi

Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir yabancı maddenin Şenol Güneş'in kafasına isabet etmesi sonucu yarıda kalan derbinin yankıları sürüyor. Maçla ilgili karar önümüzdeki hafta verilecekken iki camiadan da çarpıcı açıklamalar geliyor.

MAÇI BEŞİKTAŞ CEPHESİ GERDİ

Fenerbahçe cephesi Beşiktaşlı futbolcuların maçı gerdiğini ve taraftarı proveke ettiği görüşünde. Özellikle Caner Erkin, Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'in tribünlere küfür ettiği, Şenol Güneş'in de taraftarı tahrik ettiği ifade ediliyor.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da maç sonu büyük üzüntü yaşarken, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede, "İkinci devrenin başlaması ile birlikte Beşiktaş’ın tek amacı Fenerbahçe’yi provoke etmek ve eksiltmekti" dedi.





Tecrübeli teknik adam, "Kayserispor maçında ikinci devre Volkan’a sürekli yabancı maddeler atılıyordu. Kupanın ilk maçında Beşiktaş’a gol attığımızda Mehmet Topal’ın kafası sahaya atılan maddelerle yarıldı oyuna devam ettik. Hasan Çetinkaya’nın kafasından kanlar aktı. Final bize doğru giderken sahaya atılanlara hiçbir şekilde anlam veremedik. Burada başka bir durum var" diye konuştu.

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an VİDEO



