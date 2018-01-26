1 Aykut Kocaman'a Valbuena idmana katılmadı Aykut Kocaman tarafından yedek takımda oynatılan Valbuena, bu duruma sinirlenerek dünkü antrenmana katılmadı.

2 Vagner Love: İyi ki Beşiktaş'a gidiyorum Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Alanyasporlu golcü Vagner Love, "Kariyerimde 7 kupa var. Amacım Beşiktaş'ta bu sayıyı daha da yükseltmek" dedi.

3 Fatih Terim İspanyol sol bek Bernat'ı istedi Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tek alternatif olarak Bernat kaldı. Fatih Terim, yönetimden Bernat olmazsa transfer yapılmamasını istedi.

4 Aziz Yıldırım, Trabzon'a gidiyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu hafta Trabzon'da oynanacak derbi maça gitme kararı aldı. Yıldırım, 3 Temmuz'dan sonra ilk kez Trabzon deplasmanına gidecek.

5 İngiliz hakem Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu İngiliz hakem Mark Clattenburg, transfer olduğu Suudi Arabistan'da ezan okununca maçı durdurdu.

6 Manchester United, Mourinho ile sözleşme yeniledi Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

7 Alexis Sanchez'in yeni evi göz kamaştırıyor Arsenal'dan Manhester United'a transfer olan ve aylık 10 milyon TL maaşıyla Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olan Alexis Sanchez'in yeni evi adeta bir saray.

8 Galatasaray'a Gomis'ten iyi haber Kayserispor maçı kadrosuna sakat olduğu gerekçesiyle alınmayan Gomis, takımla birlikte çalışmalara başladı. Fransız golcünün Osmanlıspor maçında sahada olması bekleniyor.

9 Orlando'dan Beşiktaş'a kötü haber Orlando City yöneticisi Diogo Kotscho, "Beşiktaş bizimle anlaşmazsa lisans için gereken belgeleri göndermeyiz" dedi.