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Aykut Kocaman'a Valbuena idmana katılmadı

Aykut Kocaman tarafından yedek takımda oynatılan Valbuena, bu duruma sinirlenerek dünkü antrenmana katılmadı.

Aykut Kocaman'a Valbuena idmana katılmadı
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Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena krizlerine bir yenisi daha eklendi.

Sezonun ilk yarısında şahsi ve tribünlere oynadığı gerekçesiyle birçok karşılaşmada yedek kalan Fransız yıldız, 2. devrenin ilk mücadelesi olan Göztepe maçında sonradan oyuna girmişti.

YEDEK TAKIMDA OYNATTI

Formasını Aatif’a kaptıran tecrübeli oyuncu, Giuliano’nun sakatlanmasıyla 11’in vazgeçilmezi olacağını düşünüyordu.

Ancak teknik direktör Aykut Kocaman ona önceki günkü idmanda yedek takımda şans verdi.

Bu duruma bozulan Valbuena, dünkü çalışmaya katılmadı.

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