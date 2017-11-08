Aykut Kocaman'dan bekar futbolculara uyarı

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın geri dönüşü sonrası futbolcularla ilgili yeni bir karar daha alındı..

Star Gazetesi'nin haberine göre; Kanarya'da kötü gidişata son vermek için ipleri eline alan yönetim, öncelikle bekar futbolcuların gece gezmelerini sıkı takibe alma kararı verdi.

12'DEN ÖNCE EVDE OLUN

Başka Alper Potuk olmak üzere bazı futbolcuların geç saatlere kadar dışarıda olduğunu tespit eden sarı-lacivertliler, kurallara uyulmaması durumunda uzun süreli kamplar ve tam gün mesai uygulamasına başlayacak.

Futbolcularn en geç gece 12'de evlerinde olması isteniyor.