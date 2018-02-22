Aykut Kocaman'dan derbi uyarısı

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman futbolcularını hem taktik hem de mental anlamda kritik Beşiktaş mücadelesine hazırlamaya çalışıyor.

Kocaman’ın dünkü idmanda gündemi, Bayern Münih’in Beşiktaş’ı 5-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçıydı.

"DERBİDE İŞİMİZ ZOR"

Öğrencilerine bu karşılaşmayla ilgili konuşma yapan deneyimli teknik adam, "Bu maçı sakın ölçü olarak almayın. Avrupa’da yara alan Beşiktaş şu anda daha tehlikeli. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Avrupa’da şansları neredeyse kalmadığı için artık lige daha fazla önem verecekler ve taraftar desteğini arkalarına alarak bizi yenmeye çalışacaklar. Şimdi derbide işimiz daha zor" şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, derbide rakibin eksikleri olduğunu hatırlatarak, "Cezalı olan Pepe ve Talisca çok önemli oyuncular. Ancak onların oynamayacak olması, Beşiktaş’ın kalitesinden bir şey götürmez. Bunu unutmayın. 90 dakika boyunca disiplini bozmadan, taktiğimize bağlı kalarak oynayarak istediğimiz sonucu almalıyız" dedi.