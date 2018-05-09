Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kocaman, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in fikstürden yana olan şikayetine cevap niteliğinde sözler sarf etti.

Fatih Terim, Akhisarspor galibiyetinin ardından TFF'ye fikstür eleştirisinde bulunmuş ve "Dünyanın ne tarafında görülmüş çok önceden karar verilmiş bir kupa finali, kupa finalinden 5 gün önce cuma günü 1 gün sonraya alınıyor." demişti.

"BEN ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİM"

Terim'in fikstür eleştirisine cevap veren Aykut Kocaman, "Akhisar maçı, Volkan'ın da içinde bulunduğu olaylı Beşiktaş maçının sonrasında gelmişti. Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." diye konuştu.

"ŞAMPİYON SON DAKİKADA BELLİ OLUR"

Ligdeki şampiyonluk yarışının ise son düdüğe kadar süreceğini kaydeden Kocaman, "Son Bursaspor maçında son dakika golüyle kazandık. 'Bu sezon puan kayıpları her takım için olur.' demiştim. Büyük takımların arka arkaya sürekli maç kazanan egemenliklerinde kırılma olabilir gibi gözüküyordu ve öyle oldu. Takımlar maçlara bir takım sorunlar dışında odaklı çıkabilirse... En önemli şey, rakiplerimizin oynayacağı rakiplerin maç odaklanması. Son düdük gelene kadar şampiyonun belli olmayacağı bir lig gibi gözüküyor.Lig bunu gösterdi ve umarım da böyle olur" ifadelerini kullandı.