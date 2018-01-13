Aykut Kocaman Fernandao'yu övdü

Fenerbahçe hazırlık çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, kafasındaki kadroyu şekillendirmeye başladı. Kocaman'ın planları arasında Fernandao da var.

TARAFTAR ISLIKLAMIŞTI

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklenileni bir türlü veremeyen Fernanado, sarı-lacivertli taraftarlarca ıslıklanmıştı.

Devre arası kamp süreci Brezilyalı futbolcuya çok iyi geldi. Aykut Kocaman'ın berlilediği talimatlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Fernandao, tecrübeli teknik adamın gözüne girdi.

"EN BÜYÜK TRANSFERİM OLACAK"

Kocaman, Brezilyalı forvetle ilgili olarak "Fernandao kampta çok çalıştı. Ondna çok memnunum. Sahada mücadelesi çok iyi, adeta rakiplerle boğuşuyor. Hava toplarında faydalı. Bir yere gidemez. İkinci yarı önemli bir oyuncumuz olacak" şeklinde konuştu.