Aykut Kocaman'dan Giuliano'ya derbi terapisi

Brezilya Milli Takımı'na çağrılmayan Giuliano moral olarak çöktü. Aykut Kocaman, kritik G.Saray maçı öncesi yıldız oyuncusunu terapiye aldı.

Rusya'da yapılacak Dünya Kupası finallerinde oynama hayali kuran Giuliano, önceki gün gelen haberle büyük şok yaşadı. Brezilya Milli Takımı'nın hocası Tite, Rusya ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna sarı-lacivertli yıldızı davet etmedi.

KOCAMAN, GİULİANO İLE GÖRÜŞTÜ

Tite, Beşiktaşlı Talisca'yı ilk kez milli takıma alırken, Giuliano'yu es geçti. 27 yaşındaki yıldız büyük hayal kırıklığı yaşarken, Aykut Kocaman duruma el koydu. Kocaman, "Hemen umudunu yitirme, Dünya Kupası'na kadar daha uzun süre var. Eminim ki kadroya seni de çağıracaklardır. Şimdilik bunları düşünme ve kendini Galatasaray maçına hazırla" diyerek oyuncusuna moral verdi.

Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu olması beklenen Giuliano, Milli Takıma seçilememe şoku yaşıyor. Tüm takım, Brezilyalı yıldızın moralini yükseltmek için çaba sarf ediyor.