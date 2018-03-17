Aykut kocaman'dan hakem isyanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"HAKEM DE SKORDAN MEMNUN"

Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu maç sonunda istediğini aldığını ifade eden Kocaman, hakeme de gönderme yaptı ve "Fazlasıyla istedik ama maçın son bölümlerinde çok net maçı kaybetmeye giden pozisyonlar verdik, kazanacak pozisyon da bulduk. İki tarafa da gidebilirdi oyun. Şu anda Galatasaray ve Beşiktaş istediğini elde etti gibi gözüküyor. Başakşehir de, aynı zamanda maçı bu şekilde bitirmek isteyen hakem de memnun gibi gözüküyor. Çok net pozisyonlar vardı. Feghouli iki eliyle sarılıyor ama devam diyor. 2 el rakibin üzerinde olur mu? Aynı hakem, Dia'nın üstüne çıkan Sabri'ye de devam demişti. Ceza sahası içinde yumruk atılıyor, yine göremedi. Soldado'yu Serdar tuş yapmaya çalıştı, yine olmadı, görmüyor. Fernando'nun Giuliano'ya yaptığında çok net kırmızı var, görmedi. Görmek istemiyordu" dedi. Sezon başından beri söylüyor ama hakem konuşmaktan da utanıyorum. Hakemim kafasında maçı berabere bitirmek vardı, görmemesinin başka bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

"HERKES HAKEMLERİN TAVRINI BİLİYOR"

Hakem Bülent Yıldırım'a tepkisine devam eden Aykut Kocaman, "Aynı şeyler devam ediyor, ben bunları dillendiriyorum ve kötü adam oluyorum. Serdar, Soldado'ya künde atıyor ve dört hakemin de görmeme ihtimali yok. Galatasaray ile ilgili de mutlaka atladığı şeyler de vardır ama ben bunların atlamış olduğunu düşünmüyorum, bu iyimserlik. 0-0'lık bir Galatasaray maçı vardı, onu da Bülent Yıldırım yönetmişti, Sabri'nin pozisyonu vardı, onu da görmedi. Hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı yönetim tarzından herkesin farkında olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.