Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu.

Kocaman, sezon sonu göreve devam edip etmeyeceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından yerine gelecek adaylar için istifa edeceğini berliten tecrübeli teknik adam, seçilen başkanın kendisiyle çalışmayı istemesi halinde görevine devam edebileceğini söyledi.

"İSTEYEN OLURSA DÖNERİZ"

Kocaman kendisine yöneltilen "Adayların önünü açmak için ben çekileyim, çalışmak isteyen olursa ona göre karar veririz diye bir düşünceniz var sanırım." sorusuna "O ağırlıktaydı zaten, evet. Bu mesajları verdim." şeklinde cevap verdi.

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması VİDEO



"F.BAHÇE İÇİN DOĞRU OLANI DÜŞÜNECEĞİM"

Aykut Kocaman'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

''Konyaspor maçının ardından birkaç günlük süreç olacak. Burada doğru nedir diye düşünmek lazım. Fenerbahçe için ciddi bir seçim var. Benim Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Ama bu sözleşmelere bağlı değiliz. 2-3 gün içinde bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Fenerbahçe için ne doğru olacak diye düşüneceğim. Doğru davranış biçimi bu olur gibi gözüküyor. Doğru mu değil mi diye 2-3 gün iç dünyamda yaşayacağım.''