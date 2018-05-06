Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Maç sonu yayıncı kuruluşa müsabakayı değerlendiren Aykut Kocaman, taraftarların tutumunu da eleştirdi.

Oyunu ve yaşananları değerlendiren Aykut Kocaman, "Hafta içinde olanlar, Bursaspor'un enerjisini arttıracaktı. Bu ilk 30 dakikada atılacak bir gol kırabilirdi. Bunu başaramadık ve başaramadıkça dirençleri arttı. Kalemizde de bir gol görünce zorluk derecesi daha da arttı. Bu oyun kazanmak için oynanan bir oyun. Oyuncu arkadaşları, taraftarımızın yuhaladıkları da dahil, sezon başından itibaren yuhaladıkları dahil hepsini kutluyorum. Belli bir grup var, onları sezon başından beri anlayamıyorum. Meslek ahlakı içerisinde oyuncularımız her şeyi yaptı. Samimiyetimle hepsini tebrik ediyorum." dedi.

TARAFTARLA KARŞI KARŞIYA GELME DURUMUMUZ YOK

Fenerbahçe taraftarının son dakikalarda Moussa Sow'a yönelik olumlu tezahüratlarını eleştiren Aykut Kocaman, "Ben de bu camiada uzun yıllar futbol oynadım. Farklı takımlarda da forma giydim. Sow da bu kez bize rakip oldu. Moussa çok sevdiğim, değer verdiğim bir oyuncu. Berabere çok güzel günler yaşadık. Söylemek istediğim bu değil. Son saniyede golü atamadığı için üzüldü. Bizim oyuncularımız ise maçı çevirmeye çalışırken, tribünde başka oyuncunun adı söyleniyorsa, burada başka bir durum var. Bugün geldiğimiz noktada ise taraftarla karşı karşıya gelme durumumuz yok. Ancak bu şekilde de durum zor. Bu anlaşılmaz durumun içerisinde fazla kalıp kalmamakla ilgili değerlendirme yapmak da faydalı olacak gibi gözüküyor." sözleriyle ayrılık sinyali verdi.

Bu sözlerinin ardından bir muhabirin "Hocam sözleriniz ayrılık mesajı gibi algılandı, doğru mu?" sorusu üzerine, "Sözlerim çok açık, konuşacak bir durum yok." dedi.

DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİ

Aykut Kocaman, Süper Lig'in ilk yarısında Osmanlıspor'a yenildikleri maçın ardından istifa edeceğini ima etmişti. Birkaç gün İstanbul dışına tatile giden Kocaman'ı yönetim kurulu ikna etmişti.