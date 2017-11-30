Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Mehmet Ekici, sakatlığını ilk söylediği anda dışarı aldık. Ne olduğunu kestirmek zor. Yarın daha net belli olabilir. Kas problemi gibi gözüküyor. Valbuena'nın nispeten hazır hale gelmesi, pozisyon bulma ve gol atma açısından bize yardımcı olacaktır. Alper'in sezon başındaki görüntüsüne doğru hamle yapması ve öz güveni yakalaması, bizim açımızdan ligin en kritik maçı öncesi bir artı puan sayılabilir. Umarım öyle de olur." ifadelerini kullandı.

"SOLDADO'YU KONTROL EDECEĞİZ"

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapacakları maç öncesi forvette yaşadıkları sıkıntılara değinen Aykut Kocaman, "Janssen cezalı olduğu için kesinlikle yok. Soldado'nun son durumunu yarın kontrol edeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Onun durumuna göre bir seçim yapacağız. Büyük oyuncuların katkılarını gözardı etmiyorum ama takım gücüne çok daha fazla inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.

Aykut Kocaman'dan Soldado ve Ekici yorumu VİDEO

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"OZAN'LA KONUŞTUM"

Aykut Kocaman, son dönemde forma vermediği Ozan Tufan ile ilgili, "Ozan ile ilgili anlatacağım çok fazla şey yok. Çünkü kendisiyle konuştum. Kendisine söylediğim şeyleri paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.