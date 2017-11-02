Aykut Kocaman'dan Valbuena yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yoğun eleştiri aldığı Kayserispor maçı sonrası günlerdir sessizliğini korurken, yardımcılarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, bu toplantıda çarpıcı ifadeler kullanırken sorumluluğu da üstlendi.

Hürriyet'in haberine göre; Kocaman’ın yardımcı antrenörlerle görüşmesinde dile getirdiği görüşler şöyle:

YANLIŞLARIMIZI BULALIM

“Kayserispor maçının derin analizi yapılmadan gelecek haftalara bakamayız. Önce kendimizden başlayalım. Futbol hata oyunudur bunu hepimiz kabul ediyoruz. Sonuçla ilgili bir hata varsa da öncelikle benimdir. Geniş bir rapor bekliyorum. Maçın taktiği, oyuncu değişiklikleri ve dizilişler... Ben ve bizler nerede yanlış yaptık, bulalım. Sonra bireysel ve takım olarak yapılan yanlışlarımız... Skor 3-1’ken, 4-1 hatta 5-1’lik fırsatları neden değerlendiremediğimiz... Hepsini ele alalım.”





TEK NEDENİ ÇOK TOP KAYBETMESİ

“Bu işin psikolojik bir tarafı varsa bunun da rapor edilmesini istiyorum. Kırıcı olmadan yapıcı bir şekilde, tek tek futbolcularla konuşulmalı. Seri galibiyetler aldığımızda bu sorun çözülecek ama, takımla taraftar arasındaki kopukluk performansı etkiliyor. Taraftar olmadan başaramayız. Valbuena’dan çok memnunum. Çok karakterli bir oyuncu. Valbuena ile birlikte, Dirar, Isla ve Giuliano da bana Kuyt’ı hatırlatıyor. Antrenmanda ve sahada her şeylerini veriyorlar. Valbuena’yı oyundan çıkarmamın nedeni çok yorulması ve dolayısıyla top kayıpları yapması. Başka hiçbir nedeni yok.”