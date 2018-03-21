Aykut Kocaman'dan Valbuena'ya: Sen kendini oynatır mısın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ile Valbuena arasındaki kriz devam ediyor. Kocaman, Fransız futbolcuyu yedek soyundururken, bu durumun nedenlerini de açıkladı.

Fransız futbolcu geçtiğimiz günlerde, "Burada kendimi ispat etmeye çalışmıyorum." diyerek, yedek kalmaktan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

VALBUENA'YA RAKAMLARI GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli kulübün hocası, Valbuena’nın La Parisien Gazetesi’ne yaptığı bu açıklamanın ardından oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaman bu görüşmede, yıldız futbolcunun oyunda olduğu bölümde takımın savunma istatistiklerini ve Valbuena yokken istatistiklerin ne kadar değiştiğini tek tek gösterdi.

Kocaman, "Sen olsan kendini oynatır mısın? Bu istatistikleri düzeltirsen tabi ki seni 11’de düşünürüm. Ayrıca şu an takımın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Kritik bir yarışın içindeyiz. Bu tür açıklamalar hepimize zarar veriyor" dedi.