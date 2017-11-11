Aykut Kocaman'dan Van Persie'ye uyarı

Aylar süren sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Robin Van Persie, yeniden forma giymek için gün sayarken, teknik direktör Aykut Kocaman'dan önemli bir uyarı geldi.

"CEZALI DEĞİLSEM BEN OYNARIM"

Kocaman, geçmişte Vitor Pereira ve Dick Advocaat'a, "Benim adım Robin van Persie... Sakar ya da cezalı değilsem takımda ben oynarım" yaklaşımında bulunan Hollandalı futbolcuya taviz vermedi.

"GİTMEK İSTİYORSAN ARKADAŞLARINI GEÇMELİSİN"

Eski takımı Feyenoord'a gitmek için can atan Van Persie ile özel bir görüşme yapan Kocaman'ın "Gitmek istiyorsan bunun için çok çalışıp eski günlerine döndüğünü kanıtlamalısın. Fenerbahçe'de kalmak istiyorsan da aynı şekilde çok çalışıp, forma yarışındaki rakiplerin Janssen, Soldado ve Fernandao'yu geçmelisin" dediği belirtildi.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİL

Aykut Kocaman'ın ayrıca Van Persie'ye, fizik kondisyon açısından takım arkadaşlarının çok gerisinde olduğunu hatırlatarak şunları söylediği ifade edildi: "Ben elbette ki oynamaya hazır Robin van Persie'yi takımımda görmeyi çok isterim. Ama şu an fiziksel açıdan hazır değilsin. Eğer oynayacak duruma gelir ve isminin hakkını verirsen hem sen kazanırsın hem Fenerbahçe"





KOCAMAN'LA TOPLANTI YAPACAK

Bu arada Persie'nin Fenerbahçe'deki geleceğinde, salı günü Aykut Kocaman ile yapacağı görüşmenin belirleyici olacak. Kocaman bu toplantıda Hollandalı futbolcuyu son kez uyarıp bir karar vermesini isteyecek.