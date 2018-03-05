Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kocaman, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek oyundan atılan Volkan Demirel'e sert bir tepki gösterdi.

ANLAYAMIYORUM ÇOK YAZIK

Kocaman, Volkan'ın yaptıklarına anlam veremediğini söylerken; "Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak ve anlamlandırmak çok zor. Alper'i de kabul etmesem de, anlık olduğu için anlıyorum. Fırat Aydınus'un bizim lehimize verdiği tek olumlu karar, Volkan'ı daha önce atmamasıydı. Takım kaptanı, anlayamıyorum, çok yazık." ifadelerini kullandı.

BU SENE GİBİ BİR SEZON BİR DAHA OLMAZ

Öte yandan Aykut Kocaman, "Bu sene gibi bir sezon bir daha olmaz. 10-12 maça kaleye gelen ilk toplar gol oldu. Maç çevirememe hali, bunun yanıtı ne olur bilmiyorum. Oyuncular ya da antrenör oyunu çevirmek istemiyor mu? Öyle bir şey yok, bazen olmuyor." diye konuştu.