Aykut Kocaman'dan Volkan'a: Derbide sakin kal

Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e özel bir uyarı geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman, takım kaptanı Volkan Demirel ile özel bir görüşme yaparak derbi maçtan beklentilerini anlattı.

AYKUT KOCAMAN'DAN VOLKAN DEMİREL'E UYARI

Aykut Kocaman, "Böyle büyük maçlarda başarının yolu sakin olmaktan geçer. Şartlar ne olursa olsun sinirlerimize hakim olmak zorundayız. Kontrolümüzü kaybetmemeliyiz. Rakip taraftar ve futbolcularla hiçbir şekilde diyaloğa girmeni istemiyorum. Sadece maça odaklan" ifadelerini kullandı.