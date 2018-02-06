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Aykut Kocaman'dan Volkan'a: Golde hata sende

Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçında Dirar'ın kendi kalesine attığı golde arkadaşını suçlayan Volkan Demirel'i, "Hata sende, arkadaşınla iyi iletişim kurmalıydın" diyerek uyardı.

Aykut Kocaman'dan Volkan'a: Golde hata sende
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, Dirar’ın 45. dakikada kafayla kendi ağlarını sarsması maça damga vuran an olmuştu.

Golün ardından Volkan Demirel, topu kendisine bırakmayan Faslı futbolcuya kızmış, hatta küfür etmişti. Bu pozisyonla ilgili olarak Aykut Kocaman’ın, Volkan ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

SESİMİ DUYURAMADIM

Tecrübeli file bekçisinin, "Dirar’a topu bana bırakması için bağırdım ancak sesimi duyuramadım” sözlerini sarf ettiği öğrenildi. Aykut Kocaman’ın ise bu karşılık, “Pozisyonda suç tamamen sende. Arkadaşınla iyi iletişim kurman gerekiyordu. Bunu yapamadıysan, kaleyi terk etmemeliydin" dediği kaydedildi. Volkan’ın bunun üzerine hatasını kabul ettiği belirtildi.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

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