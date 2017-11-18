Aykut Kocaman'dan yönetime transfer raporu

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçını kazanıp seri galibiyetlerle puan farkını indirmeye çalışacak.

Devre arası yapılacak transferlerle birlikte de kadroya takviyeler söz konusu olacak.

EMRE AKBABA'YI İSTEDİ

Yönetim; sol bek, orta saha ve hücum hattına üç takviye yapacak. Bu isimlerin en az ikisi yabancı olacak.

Emre Akbaba transferi gerçekleşmezse üç yabancı gelecek. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-lacivertli takımda bu nedenle üç isimle yolların ayrılması gerekiyor.

İşte o üç isim...

1. VAN PERSİE

Takımdan gönderilecek isimlerin başında Van Persie geliyor. Artık takımın bir parçası olarak gözükmeyen ve sürekli bireysel çalışmalarla günü geçiren Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yönetim mali şartlarda anlaşıp bu futbolcuyu devre arasında göndererek kadroda yer açacak.

2. AATIF

Kağıt üzerinde takımdan ayrılması en kolay futbolcu Aatıf. Süper Lig’den birçok talibi var. Geçen sezon kiralık olarak gitmeyi kabul etmeyen futbolcu bu sezon da beklediği şansı bulamadı. Bu nedenle ikinci yarı Aatıf’ın ikna olup en azından kiralanması yüksek ihtimal. Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye gol kralı unvanıyla gelen Aatif Chahechouhe, bu sezon ligde altı, kupada üç maçta oynarken skora katkı yapmadı.

3. FERNANDAO

Brezilyalı futbolcu da sakatlık sorunu sebebiyle hâlâ tam olarak katkı sağlayamadı. İyileşse de formayı giymesi zor gözüküyor. Yapılacak yabancı transferi kapsamında Brezilyalı ya kiralanacak ya da gelen teklifler değerlendirilecek. Bu sezon sadece bir maçta forma giyebilen Fernandao, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 31 maçta forma giymiş, 19 gole imza atmıştı.