Aykut Kocaman'ın aklı Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi Hollandalı teknik adam Cocu oldu.

Taraftarın istifasını istediği Cocu, Beşiktaş derbisinin ardından görevine devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'deki kötü gidişata ilişkin bir yorum da Aykut Kocaman'dan geldi.

"75 PUAN TOPLARDIK"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Kocaman, "Geçtiğimiz sezon meydana getirdiğimiz kadrodan sadece sakatlığı bulunan Janssen gidebilirdi. Transfer yapılmasa bile altyapıdan gelecek takviyelerle minimum 75 puanı toplardık. Son dönemde takımın performansını da yukarıya doğru çekmiştik. Takım zaten her türlü gidiyordu. Aynı doğrultuda da yolumuza devam ederdik" ifadelerini kullandı.

Kocaman, bu sözleriyle takımında başında kalması durumunda Fenerbahçe'nin en güçlü şampiyonluk adayı olacağını işaret etti.



