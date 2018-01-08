Aykut Kocaman'ın Bursa'dan istediği 2 futbolcu

Süper Lig'de ilk yarının son 6 haftasında topladığı 16 puanla zirveye ortak olan ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Fenerbahçe, ikinci yarı öncesi kadroya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Hedefte ise Bursaspor'dan Harun Tekin ve Aziz Behich var.

BURSASPOR'DAN 2 İSİM GÜNDEMDE

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen sarı-lacivertli ekip Van Persie ile kaleci Kameni'yi gönderme kararı aldı. Van Persie'yi serbest bırakarak 6 aylık alacağından kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Kameni'nin yerine de Harun Tekin'i alacak. Aykut Kocaman, Harun hamlesiyle hem Volkan'la rekabeti artırmak hem de Volkan'dan sonrası için kaleyi tamamen Harun'a emanet etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise bu sezon attığı gollerle Bursaspor'a büyük katkı yapan sol bek Aziz Behich. Galatasaray'ın da gündeminde olan Aziz için Başkan Ali Ay, "Aziz için teklifler aldık, en iyi teklifi yapan alır." açıklamasını yapmıştı.

Aykut Kocaman'ın isteği üzerine yönetim harekete geçip Aziz Behich için teklif yapmaya hazırlanıyor.