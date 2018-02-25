Aykut Kocaman'ın çekindiği iki isim

Ligdeki çıkışını derbide de sürdürüp kupada olduğu gibi ligde de Beşiktaş'ın evindeki yenilmezlik serisini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman zorlu karşılaşma için özellikle iki maçı referans aldı.

Sarı-lacivertlilerin hocası Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçları izlerken özellikle G.Saray'ı 3-0 yendikleri maça özel bir parantez açtı.

Siyah-beyazlıların 3-0 kazandığı maçta ortaya koyduğu etkili oyun Kocaman'ın taktiği belirlemesinde etkili olurken Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı karşılaşmalar da detaylı olarak analiz edildi.



Aykut Hoca'nın üzerinde durduğu bir diğer karşılaşma ise F.Bahçe'nin deplasmanda Başakşehir'i 2-0 ile geçtiği karşılaşma oldu. Talisca ve Pepe'nin yokluğunda orta sahadaki pas bağlantısına dikkat çeken teknik heyet yaptıkları analizleri şu sözlerle futbolculara aktardı:

BABEL VE QUARESMA'YA DİKKAT

"Tolgay veya Oğuzhan ile Atiba'nın Babel ve Quaresma'yla pas alışverişi ataklarda belirleyici. Önceliğimiz bu bağlantıları kesmek. Bunu kesmenin de formülü baskıdan geçiyor. Beşiktaş tıpkı Başakşehir gibi topu yerden oyuna sokan bir takım. 2. ve 3. bölgede yapacağımız baskının nasıl sonuçlar verdiğini rakibimizin nasıl oyun olarak bozulduğunu Başakşehir maçında net olarak gördük. Baskımızı maçın tümüne yaymamız zor ama istediğimizi almamız için limitlerinizi zorlamalısınız."





ATMOSFER SİZİ ETKİLEMESİN

Derbi öncesi futbolcuları motive etmekte en önemli görev kaptanların olurken Volkan Demirel, Samandıra'da erken başladığı motivasyona son ana kadar devam etti. Kamp günü de derbi için seanslarını sürdüren Volkan, arkadaşlarına, "Böyle maçlarda ekstra motive olmamıza gerek yok ama içimizde Vodafone Park'a ilk kez çıkacak arkadaşlar olacak. Beşiktaş, seyircisiyle burada baskı kuran ve hep birlikte oynayan bir takım."