Aykut Kocaman'ın çift forvet planları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde 4-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçının moraliyle yapılan hazırlıklarda teknik direktör Aykut Kocaman'ın önünde zor bir seçim duruyor.

İLK KEZ ÇİFT FORVET ÇIKACAK

Bu sezon ligde hiçbir maça iki santrforuyla başlamayan Kocaman bu hafta gösterilen performans sonrasında zor durumda kaldı. Kocaman için bir yanda oyundan çıkarken tüm stadın alkışladığı ve oyunu teknik ekip tarafından da beğenilen Vincent Janssen bir yandaysa 61. dakikada oyuna dahil olan ve attığı 3 golle galibiyeti getiren Roberto Soldado var.

Deneyimli teknik adam forma adaletini de sağlamak amacıyla bu hafta iyi oynayan futbolcularını sistem sadakati sağlamak şartıyla ilk 11’de kullanmak istiyor. Bu durumda Janssen’in kanada biraz daha yakın olması gündemde. Kocaman iki oyuncudan birinin yerini değiştirerek mevcut sistem içinde iki futbolcudan faydalanmak için hafta boyunca denemelerde bulunacak.