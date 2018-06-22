Aykut Kocaman'ın ekibi Cocu'yla çalışacak

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezon takımın başında olan Aykut Kocaman'la yolları ayırma kararı aldı.
Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Hollanda ekiplerinden PSV'yi çalıştıran Phillip Cocu getirildi. Sarı-lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu'nun yardımcıları da belli oldu.
KUYT YER ALAMAYACAK
Cocu'nun yardımcılığını, Fenerbahçe'de forma giymiş başarılı futbolcu Dirk Kuyt'ın yapacağı söyleniyordu. Başkan Ali Koç, Kuyt'ı getimek yerine Aykut Kocaman'ın çalıştığı teknik ekibin kalmasını istedi.
AYKUT HOCA'NIN EKİBİ KALIYOR
Sarı lacivertlilerde Aykut Kocaman ile birlikte kulüpte görev almaya başlayan Murat Öztürk (Kaleci Antrenörü) BarışKarakoç (Antrenör), Zeki Murat Göle (Antrenör), Turgay Altay (Antrenör), Arda Keskin (Antrenör), Fatih Yıldız (Bireysel Performans Uzmanı), Alper Aşçı (Bireysel Performans Uzmanı) ve Melikşah Sezgin (Analiz Uzmanı), Cocu'ya eşlik edecek. Eski ekipten yalnızca Fahrudin Omerovic görev almayacak.
ALİ KOÇ'UN ÖZEL İSTEĞİ ÜZERİNE KALDILAR
Koç'un kalmasını istediği ekip Aykut Kocaman'ın onayını alarak kulüpte kalmaya devam edecekler. Ekip üyeleri Samandıra'da 28 Haziran'da başlayacak çalışmalarda Cocu'nun yardımcıları olarak görev yapmaya devam edecekler.