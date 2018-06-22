Aykut Kocaman'ın ekibi Cocu'yla çalışacak

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Ronaldo Fas'a da gol attı

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Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

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Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Belhanda gelecek sezon daha iyi olacağını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, geleceği belirsiz olan Gomis'in ise takımda kalacağını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü, PSV ile yollarını ayıran Phillip Cocu ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı.

Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kiralamak için girişimlere başladı.

Beşiktaş bir kez daha Aboubakar'ın peşinde

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu hakkında konuşan Mehmet Demirkol, Hollandalı teknik adamın Volkan Demirel başta olmak üzere bazı futbolcularla anlaşamayacağını söyledi

West Ham United'ın Vida için Beşiktaş'a 13.2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim cevabını Dünya Kupası'ndan sonra verecek.

Vida için 13 milyon euroluk teklif geldi

Brezilya ile Koskta Rika arasında oynanan maçta, Neymar rakip futbolcunun müdahalesi sonrası kendini yere bıraktı. İlk olarak penaltı kararı veren hakem, VAR incelemesinden sonra penaltıyı iptal etti.

Neymar'ın penaltısını VAR iptal etti

Brezilya, Coutinho ve Neymar'ın attığı gollerle Kosta Rika'yı 2-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Nijerya İzlanda'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuç Messi'li Arjantin'i ümitlendirdi.

Fenerbahçe'den gönderilen Aykut Kocaman'ın teknik ekibi, Başkan Ali Koç'un istediği üzerine Phillip Cocu'yla da çalışacak.

İsviçre, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı son dakikada Shaqiri'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

1 Messi bırakmaya hazırlanıyor Dünya Kupası'ndan önce başarısız olmaları durumunda Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağının sinyallerini veren Messi, evine dönmeye çok yakın.

2 Phillip Cocu Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, PSV ile yollarını ayıran Phillip Cocu ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı.

3 Aykut Kocaman: Köpek gezdiriyorum Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, Bodrum'da tatil yapıyor. Kocaman, "Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyorum" dedi.

4 Neymar'ın penaltısını VAR iptal etti Brezilya ile Koskta Rika arasında oynanan maçta, Neymar rakip futbolcunun müdahalesi sonrası kendini yere bıraktı. İlk olarak penaltı kararı veren hakem, VAR incelemesinden sonra penaltıyı iptal etti.

5 Cocu'nun ilk isteği Marco van Ginkel oldu Fenerbahçe'de transferi sportif direktör Comolli yapsa da, Cocu'nun da listeye bir futbolcu eklettiği öğrenildi.

6 Mehmet Demirkol: Cocu yanlış tercih Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu hakkında konuşan Mehmet Demirkol, Hollandalı teknik adamın Volkan Demirel başta olmak üzere bazı futbolcularla anlaşamayacağını söyledi

7 Brezilya Kosta Rika'yı son dakika golleriyle yendi Brezilya, Coutinho ve Neymar'ın attığı gollerle Kosta Rika'yı 2-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

8 Belhanda: Gomis kalacaktır Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Belhanda gelecek sezon daha iyi olacağını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, geleceği belirsiz olan Gomis'in ise takımda kalacağını söyledi.

9 Vida için 13 milyon euroluk teklif geldi West Ham United'ın Vida için Beşiktaş'a 13.2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim cevabını Dünya Kupası'ndan sonra verecek.