Aykut Kocaman'ın en çok üzüldüğü maçlar

Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışında rakiplerinin geride kalmalarını 3 maça bağladı.

Evlerindeki Gençlerbirliği ve Kayserispor karşılaşmalarda yaşadıkları puan kayıplarını çok aradıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, Demir Grup Sivas galibiyeti sonrası sezon değerlendirmesinde bulundu.

KENDİ KALEMİZE GOLLER ATTIK

Kocaman, "Benim için iki tane maç öne çıkıyor. G.Birliği (2-2) ve Kayserispor (3-3) maçları... İçeride oynadığımız iki maç. Neden bu iki maçı söylüyorum? Çünkü bu iki maçta 5 gol attık ve 5 gol yedik, yediğimiz 5 golün iki tanesini kendi kalemize attık. 2 tanesinde de asisti biz yaptık kendi yediğimiz golde! Yediğimiz 5. gol de 90+4. dakikada kendi yaptığımız bir faulden, en iyi özelliklerimizden biri olan duran toptan geldi." şeklinde konuştu.

KEŞKE AKHİSAR'I YENEBİLSEYDİK

Tecrübeli teknik adam, "Hep vurguluyorum. İnanılır bir sezon yaşamıyor bu takım bu sene... Yani bireysel hatalardan tutun hakem hatalarına kadar... Ama bütün bunların içinde iki maç hakikaten vurucu... 5 gol atıyorsunuz, içeride oynuyorsunuz ve sadece 2 puan kazanabiliyorsunuz. Şu anda 1 puanı bile arıyoruz. Dolayısıyla nerelerde neler oldu, diye sorduğunuz için, benim zihnimde kalan o iki maç hakikaten bu sezona damga vuran 2 maç gibi gözüküyor. Ama esas olan keşke Akhisar'ı da böyle yenebilseydik. Şu anda liderdik." dedi.