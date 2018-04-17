Aykut Kocaman'ın göndereceği 8 futbolcu var

Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda bulunan birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı-lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde 8 futbolcu yer alıyor.

ISLA, VALBUENA, ELİF ELMAS

Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan listenin ilk sırasında yer alıyor. Teklifleri değerlendirmeye alan sarı lacivertli yönetim, transfer döneminde takasta da kullanabilmenin planlarını yapıyor.

Aykut Kocaman'ın bir türlü gözüne giremeyen Isla da sezon sonu gidecekler arasında. Isla son olarak antermanlarda beklenen gayreti göstermemesi üzerine Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız yıldız Valbuena'nın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kocaman, Valbuena'yı kadroda düşünmüyor.

Beşiktaş genç takımıyla yapılan maçta rakibine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kadro dışı bırakılan Elif Elmas, gelişmesi ve olgunlaşması için kiralık gönderilecek.

NETO VE JANSSSEN İÇİN DE OLUMSUZ RAPOR

Volkan Demirel'in yerine transfer edilen ancak vasat bir grafik çizen Kameni ile de sezon sonu yollar ayrılacak ve yerine genç, umut vaad eden bir isim transfer edilecek.

Zenit'ten kiralanan Neto ile Tottenham'dan kiralanan ancak uzun sakatlık sürecinden dolayı düzenli forma giyemeyen Janssen sezon sonunda eski takımlarına geri dönecekler. Fenerbahçe bu iki ismi de takımda tutmayacak.

Takımda forma şansı bulamadığı için sürekli kiralık olarak gönderilen ve şu anda Göztepe forması giyen Hakan Çinemre de sarı-lacivertli formaya veda edecek.