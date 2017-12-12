Aykut Kocaman'ın gözdesi Neustadter

Fenerbahçe'de sezonun en fazla sahada kalan ismi Roman Neustadter oldu. Geçtiğimiz sezon Dick Advocaat yönetimindeki takımda düzenli ilk 11 fırsatı yakalayamayan Neustadter, Aykut Kocaman ile birlikte altın çağını yaşamaya başladı.

1587 DAKİKA OYNADI 2 GOL ATTI

1587 dakika sahada kalan Rus futbolcu, 2 de gol attı. Neustadter, 3'ü Süper Lig'de, 2'si de Avrupa maçlarında olmak üzere 5 kez de sarı kart gördü. Roman Neustadter'i 1441 dakikayla Josef de Souza takip etti.

Takımın sahada en fazla kalanları listesinde üçüncü sıranın sahibiyse Nabil Dirar oldu. Dirar yeni transferler içinde en fazla sahada kalan futbolcu oldu. Yeni transferler içinde Mathieu Valbuena ise ikinci sırayı aldı. Son üç sezonun en fazla görev alan futbolcusu Mehmet Topal ise listenin sekizinci sırasında yer buldu.