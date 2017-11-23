Aykut Kocaman'ın gözü Beşiktaş-G.Saray derbisinde

Yine bir son dakika golüyle berabere kaldıkları deplasmandaki Osmanlıspor karşılaşmasının ardından istifanın kıyısından dönen tecrübeli teknik adam, şimdilerse ise zirveye nasıl yaklaşacaklarının hesaplarını yapmaya başladı.

Sezon başından bu yana fikstür avantajını ellerinde bulundurduklarına inansa da bir türlü galibiyet serisi yakalayamadıkları için yarıştan uzaklaştıklarına dikkat çeken Aykut Hoca, kafasındaki puan hesaplamalarını futbolcularıyla da paylaştı.

"ZİRVEYE YAKLAŞACAĞIZ"

Kendilerini zirveye götürecek yol haritasını anlatan 52 yaşındaki teknik patron, şunları söyledi: "Bizim yarışta olmadığımızı düşünenleri yanılttık bu hafta. İşte hepiniz gördünüz, bir maçla her şey değişebiliyor. Bunu bildiğim için aradaki puan farkıyla ilgili demeçler verdim. Çok önemli bir galibiyet aldık ama bunun anlam kazanması için seri yakalamamız şart. Bu hafta ve 14. hafta çok kritik. Bizim için dönüm noktası olacak gibi. Şayet biz önümüzdeki iki maçı da kazanırsak, rakiplerin birbirleriyle oynayacakları karşılaşmalardan çıkacak sonuçla zirveye daha da yaklaşırız. Özellikle Beşiktaş-G.Saray maçının olduğu hafta mutlaka kazanmamız şart. Biz puan kaybı yaşamazsak, devre sonuna kadar fark kapanacaktır. 2. yarıya sıfırdan başlarsak işte o zaman her şey çok daha farklı olur."