Aykut Kocaman'ın iddialı sözleri

KRALSPOR

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Koca bir sezonda akıllarda birçok şey kalırken, en çok öne çıkan isimlerin başında iddialı demeçleriyle Aykut Kocaman yer aldı.

İşte Kocaman’ın iddialı ve çarpıcı sözleri..

ŞAMPİYON OLACAĞIZ ÖYLE GÖZÜKÜYOR

21.08.2017 - F.Bahçe'nin ligin ilk haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Aykut Kocaman: "Akıl sağlığımı yitirmezsem, oyuncu grubunda vahim bir hata olmazsa, şampiyon olacağız, öyle gözüküyor."





HEP BURADA OLACAĞIM

17.09.2017 - 4-1 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası Aykut Kocaman: "Yönetim Kurulu şahsımla ilgili bir tasarrufta bulunana kadar, sonuna kadar hep burada olacağım"

KİBİRLİ BEŞİKTAŞ’I YENDİK

23.09.3017 - Beşiktaş'ı ligin 5. haftasında yendikleri karşılaşmanın ardından Aykut Kocaman: "Çatır çatır kazandık ve kibirli Beşiktaş’ı yendik"

PUAN FARKI SUNİ

16.10.2017 - Galatasaray derbisi öncesi, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe’ye 8 puan fark atmasını yorumlayan Aykut Kocaman: "Galatasaray’la aramızdaki puan farkı suni."

OSMANLI MAÇI SONRASI İSTİFA

04.11.2017 - Ligin 11. haftasında Osmanlıspor’la 1-1 berabere kalınan maç sonu Aykut Kocaman: "Ciddi bir başarısızlık var, bunun sorumlusu ve faturası olacaktır. Kendi adıma gereğini yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun" (İstifa edip, geri döndü)

RAKİPLERİ BÜKECEĞİZ

24.12.2017 - Aykut Kocaman, "Ligin ikinci yarısında rakipleri bükeceğiz"

BU HAKEMLERLE ŞAMPİYON OLAMAYIZ

01.02.2018 - Kupada oynadıkları Giresunspor maçından sonra Aykut Kocaman, "Net görüyorum. Bu hakemlerle bizim hem kupada, hem ligde şampiyon olma ihtimalimiz çok zor. Fenerbahçe taraftarları bunu bilsin."





AVRUPA ŞAMPİYONU OLABİLİRİZ

17.02.2018 - Başakşehir ve Alanyaspor maçlarındaki oynadıkları oyuna dikkat çeken Aykut Kocaman: "Bu karşılaşmalardaki oyunumuzu genişletebilirsek, bırakın Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonu bile olabiliriz"

4 GALİBİYETLE 4. YILDIZ

20.02.2018 - Galibiyet serisi yakaladıkları dönemde 4. yıldızı takacaklarına olan inancını anlatan Aykut Kocaman: "4 maçta alacağımız 4 galibiyet, bize 4. yıldızı getirir." (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

TAÇ HIRSIZLIĞI

04.03.2018 - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçının ardından Aykut Kocaman: "Beşiktaş'ın stadında taç hırsızlığı oldu. Ben bugüne kadar böyle bir şey görmemiştim. Taç bizimdi."

SEZON BOYU SÜREN VALBUENA KRİZİ

23.03.2018 - Valbuena'yı yedek bırakması hakkında konuşan Aykut Kocaman: "Ben İstabulspor'da oyuncu-teknik direktörken, kendimi bile yedek bırakmıştım"





BU ORTAMDA KALMAK ZOR

06.05.2018 - Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşma sonrası Aykut Kocaman: "Taraftarlar karşı karşıya geliyorum. Bu ortamda kalmak zor."

ADAYLAR ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İSTİFA

Sezon boyu iddialı ve çarpıcı açıklamalar yapan Aykut Kocaman son olarak ise, Fenerbahçe'de başkanlık yarışındaki adayları önünü açmak için istifa edeceğini açıkladı.

Konyaspor maçı sonrası konuşan Kocaman, bir kez daha istifa sinyali verdi. "Kocaman, Kupasız bir sene, çok konuşmanın anlamı yok. Takım üzerinden okuma yaparsak, Fenerbahçe'nin sorunları ya da durumu şu anda eksik kalır. 3-0'dan sonra elimizdeki Şampiyonlar Ligi'ni de verecektik. Ya hep, ya hiç ile gidiyoruz. Ciddi bir umut kapısı sonuçta kulübün silkelenmesi için. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma bu sene bir adım daha kolay gibi gözüküyor. Hiç olmazsa elimizde o kaldı.Kararımı daha önce açıkladım, 2-3 gün içinde kararımı uygulamaya başlayacağım." dedi.