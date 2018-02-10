Aykut Kocaman'ın istediği 3 genç

Sarı-lacivertli kulüp, geleceğin takımını kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sezon başında 18 yaşındaki Eljif Elmas'la başlayan gençleştirme operasyonu transferin son gününde 19'luk Görkem Çelik ile devam etmişti. Önceki gün de 18 yaşındaki İsveçli stoper Andreas Kilit ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

GENTLİ OLAYİNKA

F.Bahçe'nin gençleştirme hamlesindeki 3 yeni aday da ortaya çıktı. Buna göre sarı-lacivertlilerin, kulüplerinde 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen 3 Avrupalı ismi gündemine aldığı bildirildi.

İlk hedef Gent'in 23 yaşındaki forveti Peter Olayinka. Kanarya'nın 1.88 boyundaki oyuncunun gelişimini yakından takip ederek sezon sonu girişimlere başlayacağı kaydedildi.

G.RANGERSLİ MORALES

Listedeki 2. ismin ise Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos olduğu ifade edildi. Bonservis bedeli 1 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 13 gol kaydetti.

KIZILYILDIZLI PAVKOV

Bir başka santrfor adayı ise Kızılyıldız'dan. 1994 doğumlu Milan Pavkov için Sırbistan ekibi ile ilk temasların kurulduğu gelen haberler arasında. Hava topu hakimiyeti oldukça yüksek olan 1.93 boyundaki futbolcunun bu sezon 21 maçta 16 golü var.